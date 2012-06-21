Продукція «Заводу Кобзаренка», основне виробництво якого перебуває в селищі Липова Долина Сумської області, добре відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Нині підприємство постачає тракторні причепи у 30 країн, впевнено лідируючи в Україні у цьому промисловому сегменті. Як днями повідомив власник підприємства Анатолій Кобзаренко, на початку наступного року стане до ладу нове приміщення площею 2,5 тисячі квадратних метрів, де виготовлятимуть кузови з алюмінію, аналогів яких в Україні поки що немає.
Нову технологію добре вивчено на прикладі польського ринку, де, до речі, підприємство має філію. Найближчим часом там виготовлятимуть автомобільні шасі, які доставлятимуть в Україну і встановлюватимуть на алюмінієві причепи. Складові до шасі — осі, підвіски, гальмівні системи, колеса тощо — закуповуватимуть за рахунок європейських кредитів, що передбачають відстрочення платежів і вигідні колективу.
Віддаленіші плани — спорудити власну електростанцію, яка працюватиме на щепі, що матиме важливе економічне та екологічне значення.