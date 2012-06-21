У селищі Миколаївка Білопільського району Сумської області після 4-річної перерви відновив роботу цукровий завод. Він поки що єдиний у регіоні.Як розповів один з ініціаторів його відродження меценат почесний консул Азербайджанської Республіки в Україні Афган Салманов, за підтримки і сприяння обласної влади вдалося залучити великого інвестора — азербайджанську фірму ALKE. Насамперед аграріїв забезпечили кредитами, тож вони значно розширили посівні площі під цукровими буряками.
Упродовж попередніх років миколаївський завод утримували в робочому стані, платили всі види податків, зарплату працівникам. За попередніми розрахунками, протягом сезону тут виготовлять не менш як 40 тисяч тонн цукру, якого цілком вистачатиме не тільки для потреб області, а й для реалізації в інших регіонах України і за її межами. Передбачають доволі помірну ціну на продукт, який матиме фірмове маркування (для цього тут запустили відповідну сортувальну лінію), оскільки посіви цукрових буряків розташовані неподалік місця їх переробки.За інформацією департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, цього року солодкі корені сіяли у сільськогосподарських підприємствах і в особистих господарствах населення — всього на площі майже 5,8 тисячі гектарів, що вчетверо більше від торішнього показника. Урожай уже зібрано і доставлено на переробку більш як із 250 гектарів, насамперед з Білопільського, Краснопільського, Роменського та інших районів. На круг виходить поки що 440 центнерів. Усього планують переробити не менш як 300 тисяч тонн сировини. Тож найближчим часом на прилавках продовольчих магазинів має з’явитися цукор миколаївського виробництва, що вселяє оптимізм у майбутнє галузі краю. Свого часу область мала до двох десятків цукрових заводів, з яких на сьогодні, на жаль, залишився один — у Миколаївці, а площа під цукристими сягала 100 тисяч гектарів.