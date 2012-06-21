За клопотанням прокуратури Луганщини, 2 тисячі тонн незаконно видобутого вугілля вартістю 5 мільйонів гривень передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про перебіг розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом незаконного видобутку вугілля на території області, «Урядовий кур’єр» повідомляв у №139 за 27 липня цього року. Ішлося про те, що прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території регіону, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Встановлено, що на території Попаснянського району та Лисичанської міської ради Луганської області здійснювали незаконний видобуток вугілля кар’єрним способом.
Під час досудового розслідування на території Попаснянського району вилучено близько 2 тисяч тонн вугілля марок Д та ДГ вартістю понад 5 мільйонів гривень. За клопотанням прокуратури ухвалою слідчого судді на майно накладено арешт.
Як повідомляє прес-служба відомства, для звернення майна в дохід держави прокуратура звернулася до суду із клопотанням про передачу АРМА паливно-енергетичної сировини вартістю понад 5 мільйонів гривень для подальшої реалізації або передачі в управління за договором. Клопотання суд задовольнив у повному обсязі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»