Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Факт незаконної реалізації дизпалива зафіксували співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області.
У складському приміщенні виявили дев’ять бочок типу «євро-куб» та обладнання автомобільного заправного комплексу з паливно-роздавальною колонкою, які з’єднані між собою комунікаціями.
Деталі цієї події дізнавалися у відділі організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області.
З’ясувалося, що порушник реалізовував дизпаливо за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, його якість та виробника. Дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання й реалізації пального теж не мав.
Співробітники податкової міліції вилучили понад 12 тисяч літрів дизельного палива (орієнтовною вартістю 350 тисяч гривень), а також обладнання автомобільного заправного комплексу. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 450 тисяч гривень.
Принагідно зазначити, що з початку року співробітники податкової міліції Тернопільщини вилучили з незаконного обігу понад 60 тонн паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю два мільйони гривень.