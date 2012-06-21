Він журналіст, який принципово залишився в Донецьку, щоб об’єктивно описувати те, що відбувається на території Донбасу, окупованого російськими найманцями. «Не всі могли це описувати, а він міг і описував», — розповідають друзі про Станіслава Асєєва — українського письменника, журналіста, блогера, автора колонок для проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Його у квазі-ДНР засудили на 15 років ув’язнення, позбавивши права займатися журналістикою на 2,5 року.

Станіслав Асєєв перебуває в руках терористів з червня 2017-го. Спершу він зник, і кілька тижнів про нього нічого не було відомо. Журналіста, який нібито пропав безвісти в окупованому Донецьку, навіть цинічно оголошували в розшук. Згодом окупанти визнали, що затримали Станіслава Асєєва, висунувши йому абсурдні звинувачення. Він, за версією окупантів, був екстремістом, готував матеріали, в яких негативно висвітлював діяльність терористів, збирав інформацію й передавав СБУ.

Через так званий судовий вирок російської окупаційної влади в Донецьку Міністерство закордонних справ висловило категоричний протест Російській Федерації щодо позбавлення волі громадянина України за нібито шпигунство. МЗС вимагає від РФ негайно звільнити Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно утримуваних громадян України. У заяві відомства йдеться, що незаконне утримання і псевдовирок Станіславу Асєєву вкотре підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму існуванню.

«Недарма УВКПЛ ООН у доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу», — підкреслюють у МЗС. І констатують, що в Україні незаконне позбавлення волі — кримінальний злочин, і всіх причетних до утримання Станіслава Асєєва буде покарано відповідно до Кримінального кодексу України. МЗС закликало міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України і посилити тиск на РФ задля безумовного звільнення усіх громадян України, котрих утримують як заручників у Росії на тимчасово окупованих нею територіях України.

Про намір України порушити в ООН питання стосовно Станіслава Асєєва повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який опікується правозахисною тематикою. І делегація України порушить питання про так званий вирок Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів і грубого порушення прав людини. Українська сторона доведе цю інформацію до відома керівництва ООН», — цитує Укрінформ слова Олега Ніколенка.

Дипломат акцентував, що наша держава не перестає привертати увагу ООН до утисків прав і свобод, переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих РФ.

Негайно звільнити Станіслава Асєєва вимагають Європейська федерація журналістів і Національна спілка журналістів України. В ОБСЄ закликають тиснути на причетних до ув’язнення Станіслава Асєєва. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, наголосивши, що шокований обвинуваченнями і засудженням до 15 років ув’язнення українського журналіста, заявив, що окупанти мають негайно звільнити Станіслава Асєєва і блогера та працівника Радіо Свобода Олега Галазюка.

«Його також захопили російські збройні формування на окупованому Донбасі. Асєєв і Галазюк були одними з небагатьох незалежних журналістів, які вели репортажі з не підконтрольних урядові районів Донецької області. Держави-учасниці ОБСЄ повинні посилити тиск на всіх, хто має до цього стосунок, щоб звільнити журналістів», — переконаний Арлем Дезір.

Є інформація, що Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ має намір 6 листопада за підтримки МЗС Росії провести в Москві конференцію з питань безпеки журналістів і свободи медіа. Навіть якщо вона й відбудеться, то навряд чи це позначиться на можливості публічного висловлювання критичних поглядів на окупованій російськими найманцями частині Донбасу і на території самої РФ.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»