Першого липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президентові України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.
«Тривалий час на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні», –– заявив Яків Смолій.
Члени правління Національного банку заявили, що поважають рішення голови щодо відставки й поділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску. Правління вважає своїм обов’язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.
Правління НБУ закликає Президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на нього Конституцією та Законом «Про Національний банк України».
На тому, що після відставки Якова Смолія незалежність НБУ має забезпечити його наступник, наголошують у Міжнародному валютному фонді. У заяві речника МВФ ідеться: «Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. Під його керівництвом в Україні будо досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці».
У МВФ нагадують, що саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і цю незалежність має забезпечити наступник голови.
Учора Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку. В Офісі Президента запевнили, що правління НБУ продовжуватиме діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»