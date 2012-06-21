Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на карантинні обмеження, на Сумщині любителі дармової риби не вгамовують браконьєрських апетитів і постійно роблять спроби на дурняк нею поживитися. Однак на заваді стають регулярні рейди Сумського рибоохоронного патруля, інспектори якого лише у квітні викрили понад сто порушень рибного законодавства, в тому числі 44 — грубих.
Як повідомило відомство, за результатами ста квітневих рибоохоронних рейдів складено 40 протоколів, оформлено близько двох десятків актів, за якими вилучено понад 160 знарядь лову, що заборонені законодавством, а також майже два центнери біологічних ресурсів. 44 справи передані до судових органів, накладено штрафів на суму 16 тисяч гривень, затримано 5 транспортних засобів.
З-поміж вилучених знарядь лову — сітки, екрани, раколовки, ятері, драчі тощо. Браконьєри промишляють скрізь, де тільки можуть: на річках, ставках, озерах.
На щастя, частину риби вдалося врятувати, випустивши у воду. Найчастіше таланило щукам, линкам, окуням, плоскиркам, лящам, краснопіркам. Однак і збитки, яких зазнає водне господарство України, поки що обраховуються десятками тисяч гривень. Зокрема, у квітні вони склали понад 46 тисяч.