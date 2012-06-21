Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Хоч усі застороги щодо можливого цьогорічного паломництва хасидів до Умані у зв’язку з пандемією коронавірусу раніше вже було висловлено, проте в ЗМІ це питання знову порушується. Недавно міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у Telegram повідомив, що нинішнього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. «Враховуючи епідемічний стан в Україні, — зазначив міністр, — це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Ізраїлю».
Як інформує міністр, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалювала рішення щодо заборони паломництва хасидів через пандемію COVID-19. МЗС України доручило проінформувати іноземців щодо дії карантинних обмежень, а МВС — посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-га-Шана.
Варто нагадати, що міський голова Умані Олександр Цебрій запропонував відмінити приїзд паломників цього року, адже він сумнівається, що паломники матимуть довідки про відсутність COVID-19, а також не впевнений, що вони пройдуть обсервацію протягом 14 днів і будуть додержувати всіх карантинних вимог.
Раніше і в МЗС України заявили про неможливість традиційного святкування Рош-га-Шана через високий рівень захворюваності на корона вірус в Ізраїлі та заборону на проведення масових релігійних заходів в Україні. Разом з тим і МОЗ Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані.
Юдейський новий рік святкуватимуть нинішнього року 18-20 вересня. На це свято зазвичай хасиди збираються в Умані, де знаходиться могила їхнього духовного лідера цадика Нахмана. Торік сюди приїздило більше 30 тисяч паломників.