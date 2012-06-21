Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
При цьому будівельники використовують усі можливі засоби індивідуального захисту від інфекції COVID -19. Кипить робота зокрема на автодорозі Бориспіль— Маріуполь. Тут триває реконструкція майже 12 кілометрів обʼїзду навколо міста Золотоноша. Також дорожники здійснюють запланований ремонт на трьох ділянках автодороги Київ-Знам’янка у Городищенському та Смілянському районах. Довжина відрізку — 35,8 км. Інтенсивно працюють робітники в оранжевих жилетах і на інших важливих напрямках.
На поточному ремонті дорожнього покриття на шляху Н-16 у селі Гусакове Звенигородського району варто спинитися докладніше. Дорогу цю побудували ще у 80-х роках минулого століття. Побудували та й забули. Відтоді ніхто її жодного разу не ремонтував. Весь у ямах та вибоїнах, відрізок шляху став «притчею во язицех». Місцеві жителі давно втратили надію мати пристойний шлях. Нині ж черга дійшла й до нього: дорожники взялися обновити семикілометровий відрізок, причому дають пʼятирічну гарантію високої якості.
«Якщо все ж таки виявимо дефекти, підрядник усуватиме їх за свій рахунок. Сподіваємося, що незабаром тимчасові заходи, повʼязані з надзвичайною ситуацією, закінчаться. І все, що запланували, виконаємо вчасно», — прокоментував стан справ голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.