Дуже гранатним виявився січень для правоохоронців Донеччини, оскільки протягом місяця вони в середньому щодня знешкоджували по три гранати. Усього ж їм вдалося вилучити з нелегального обігу 86 гранат і три гранатомети, а також вісім одиниць вогнепальної зброї, 6,5 кілограма вибухових речовин та понад 10 тисяч набоїв.
А місяць почався із трагедії. В одній із квартир Маріуполя від вибуху гранати загинули двоє чоловіків, один із яких — співробітник СБУ (торік за схожих обставин через необережне поводження з вибуховими речовинами загинули чотири особи, 18 зазнали травм і каліцтва). Щоб уникнути таких пригод, правоохоронці Донецької області посилили заходи для виявлення нелегальної зброї і блокування її переміщення. І опрацювання прифронтових населених пунктів дало результати: відразу чотири схрони з великими партіями зброї виявили у Костянтинівці, Торецьку, Покровському і Бахмутському районах. На небезпечні знахідки натрапляли в різних місцях — у покинутому будинку після пожежі, гаражі, який орендував житель іншої області, й навіть на кладовищі біля однієї з могил. А в Добропіллі поліцейські затримали громадянина з гранатою Ф-1 просто на вулиці. Як пояснив власник лимонки, яка має до 300 вбивчих осколків, він носив її як сувенір.
Інакше вчинив житель Бахмута, бо вирішив добровільно здати гранати, що їх тримав півроку, закопавши в лісопосадці. На місце схованки він вказав, дізнавшись про звільнення у цьому разі від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тому правоохоронці постійно нагадують: уникнути передбаченого законом покарання можна тільки після добровільної передачі вибухонебезпечних предметів. І навпаки, за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами загрожує до 7 років позбавлення волі.