Вчені та медики провели спільне дослідження впливу безсонної ночі на структуру ДНК. Для цього було вирішено взяти 49 лікарів, поставити їх в нічну зміну роботи і періодично брати кров на аналіз. Виявилося, що дефіцит нормального сну руйнує ДНК, причому відбувається цей процес дуже стрімко. Дані дослідження опубліковано на офіційному порталі наукового фонду Уайлі.
В ході експерименту вчені з'ясували, що у медиків, які чергували вночі, було помічено низьку експресію репарації ДНК, а також більшу кількість її розривів, ніж у тих, хто вночі спав. Експерти звернули особливу увагу на те, що навіть одна ніч без сну мала великий негативний вплив на макромолекулу. Нині дослідження знаходиться тільки в початковій стадії, так як було перевірено лише невелику групу людей молодого віку. Однак результат вже є. Можна точно сказати, що безсонна ніч негативно впливає на організм, створюючи грунт для розвитку хронічних хворобі небезпечних недуг.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»