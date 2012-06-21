Співробітник Європейського космічного агентства Паоло Несполі опублікував відео на своїй сторінці у Твітері, на якому відображено спалахи блискавок на Землі. Ролик був знятий в нічний для цієї частини планети час. «Це була холодна ніч в космосі. За бортом не було ні звуку. Земля пролітала під нами, коли в небі почали з'являтися страшні спалахи», – написав астронавт. 