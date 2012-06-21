Нідерландська компанія Somnox розробила незвичайного робота — «розумну» подушку, з якою можна спати обійнявшись, повідомляє ПМ.
Ідея здається досить дивною — навіщо обіймати подушку і як вона допоможе виспатися? Але розробники запевняють, що Somnox справді допомагає людині швидше розслабитися і заснути, та й взагалі сприяє міцному й здоровому сну. Як?
Наприклад, робот-подушка вміє імітувати людське дихання, до того ж вона «прислухається» до господаря і синхронізує своє «дихання» з ним. Ще Somnox відтворює релаксуючі звуки — приємну музику, серцебиття — усе що завгодно. Для цього в подушці є роз’їм для картки microSD з аудіофайлами.
А ще є Bluetooth для синхронізації зі смартфоном. За допомогою мобільного додатку можна налаштовувати подушку і моніторити показники свого сну. Правда, щоранку подушку-робота потрібно ставити на зарядку. Розробники оцінюють Somnox в 449 євро — і це ціна для попереднього замовлення, а в роздріб подушка коштуватиме ще дорожче.
Перші поставки робота клієнтам повинні початися в липні 2018 року — якщо, звичайно, у нідерландців вийде за допомогою краудфандингової платформи зібрати 100 тисяч євро, які потрібні їм для організації серійного виробництва подушки. Поки зібрано лише дві третини необхідної суми.