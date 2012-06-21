Вінницьке художнє професійно-технічне училище №5 отримало три основних деревообробних верстати – фугувальний, фрезерний і рейсмусовий, а також компресор на 240 літрів європейського виробництва. Це стало можливим завдяки договору про співпрацю між департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, училищем та німецьким Фондом імені Ебергарда Шьока. За час дії договору було розпочато реконструкцію навчально-виробничої майстерні з професії «Столяр будівельний». Зокрема, проведено ремонтні, оздоблювальні та електромонтажні роботи. Триває реконструкція санітарного вузла та настилання дерев’яних підлог. Майстри виробничого навчання і викладачі пройшли короткотермінове стажування у німецького майстра, керівника проекту Кристофа Юнгганса і з вересня цього розпочалося навчання першої групи учнів цієї спеціальності. Подальше оснащення майстерень ручної та механічної обробки дерева заплановано і в наступному році.
ПРОФЕСІЯ