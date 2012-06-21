На Сумщині розпочався тиждень «Fit for partnership Germany», який проводить Федеральне Міністерство економіки та енергетики Німеччини в рамках програми «Готуємося до партнерства з Німеччиною».
Таким чином бізнес-партнери європейської країни пропонують представникам підприємницьких кіл Сумщини долучитися до співпраці, аби слобожанські бізнесмени розширили горизонти можливостей у своїй роботі, знайшли нових партнерів.
До кандидатів, які виявлять бажання наступного року взяти участь у місячній бізнес-сесії у Німеччині, передбачені низка вимог, починаючи від наявності відповідної освіти та досвіду роботи в означеній сфері і закінчуючи добротним знання англійської мови.
Тиждень програми розпочався бізнес-майстернею для всіх бажаючих спробувати свої можливості у програмі, затим відбудеться кілька тематичних засідань, під час яких будуть виокремлені ті чи ті аспекти майбутнього співробітництва сумських та німецьких підприємців.