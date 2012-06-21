Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
У Полтавському міському парку «Перемога» коштом німецької урядової організації «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit» (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) відкрили новий дитячий майданчик з атракціонами вартістю 1,5 мільйона гривень. Міська влада заплатила тільки за монтаж атракціонів фінського виробництва. Проєкт реалізували у межах підписаного раніше Полтавської міськрадою і GIZ Меморандуму, згідно з яким німецькі партнери з міста Фільдера зобов’язалися надати полтавцям фінансову допомогу в придбанні атракціону «Конячки». Свою обіцянку вони виконали.
За задумом ініціаторів реконструкції парку «Перемога», а його таки хочуть перебудувати, майданчик з атракціонами має стояти на рівній поверхні зі спеціальним гумовим покриттям. Поки що гумового покриття немає, однак представники міста запевняють, що це питання часу, й не пізніше наступного року майданчик облаштують належним чином. Подейкують, що загальна реконструкція парку обійдеться Полтаві у 200 мільйонів гривень. Але це не підтверджена інформація. Бо, скоріше за все, таких коштів місто не нашкребе.
З нагоди відкриття атракціонів, принагідно презентували й нові модернові лавки, які встановлять у різних локаціях парку.