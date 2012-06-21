Провідна авіакомпанія Німеччини Lufthansa отримає від уряду країни масштабну фінансову допомогу для подолання кризи, викликаної пандемією COVID-19. Але гроші дердава надасть не безоплатно.
Уряд ФРН погодив з авіакомпанією Lufthansa умови допомоги. Про це повідомив німецькі ЗМІ міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц. Уряд викупить 20% акцій за 0,3 млрд євро і отримає два місця в наглядовій раді групи. Тобто вперше з 1997 року компанія стане частково державною.
Решту грошей дадуть державна банківська група KfW у вигляді так званих консорціальних кредитів на 3 млрд євро і національний стабілізаційний фонд WSF, який вкладе 4,7 млрд євро і придбає право негласної участі в управлінні компанії.
Приклад Німеччини, коли держава підтримує приватну авіакомпанію, в цю кризу вже не єдиний. У квітні стало відомо, що американські авіаперевізники отримають від мінфіну США допомогу на 25 мільярдів доларів.
В умовах, що склалися втручання держави в бізнес-середовище неминуче, вважають експерти. Заходи підтримки можуть носити більш системний характер, коли вони поширюються на всю галузь, а не на окрему компанію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»