Кардіологи з Німеччини назвали симптоми, які можуть вказувати на проблеми з серцем і попереджати про ризик серцевого нападу. Поради лікарів опублікувало німецьке видання Focus.
Так, варто звернутися до лікаря у разі, якщо екстрасистолія – один з видів аритмії – повторюється неодноразово протягом дня і триває довше 30 секунд.
Серйозними сигналами вважаються також аритмія під час запаморочення, біль і печія в ділянці грудей, а також задишка. Звернутися до фахівця варто і при раптовому прискоренні пульсу без видимих на те причин, наприклад, при відсутності фізичного навантаження.
Крім того, вказувати на проблеми з серцем може біль у ногах. Так, больові відчуття, що виникають у м'язах литок при ходьбі і зникають після зупинки, є симптомом атеросклерозу судин нижніх кінцівок. Звернути увагу варто і на біль навколо пальців ніг, який з'являється в положенні лежачи і проходить, коли людина встає.
Також схильні до ризику люди, які перехворіли на грип. Якщо після одужання людина як і раніше відчуває слабкість і не може повернутися до звичного способу життя, то це може говорити про запалення м'язового середнього шару серця – міокардит. Іншими його симптомами є набряк ніг, відчуття тиску в грудях, нерегулярний пульс і задишка при низьких фізичних навантаженнях.
Раніше вчені прийшли до висновку, що знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань може регулярне вживання перцю чилі. Так, люди, які їли цей продукт не менше чотирьох разів на тиждень, менше схильні до ризику померти від серцевого нападу на 40%.
Також ризик виникнення серцево-судинних захворювань можна знизити, додавши в раціон боби, сочевицю і горох. Ці продукти мають високий вміст клітковини, білка та інші корисні організму мікроелементи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»