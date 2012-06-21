Під час Українсько-німецького року мов 2017-2018 Goethe-Institut відкриває в Україні Німецький цифровий дитячий університет.
Займатися зможуть усі охочі, незалежно від місця проживання: з 12 листопада онлайн-платформа стане доступною для реєстрації.
Цифровий дитячий університет складається з трьох факультетів: «Людина», «Природа» і «Техніка».
На факультеті «Людина» розглядаються такі теми як медицина, культури інших народів, їжа, мистецтво і спорт.
Факультет «Природа» досліджує рослинний і тваринний світ. «Техніка» – це факультет, де діти вивчають будову і функції різних приладів.
Навчання подібне до гри: учасники збирають значки і отримують титули – студента, бакалавра, магістра, доктора і, нарешті, професора.
У цифровому дитячому університеті можуть навчатися як діти зі знанням німецької мови, так без нього.
Головними персонажами виступають геніальний професор Ейнштейн, а також його помічниця, наукова співробітниця Софi Шлау.
«У дітей виникає тисяча запитань про те, як влаштований світ. Німецький цифровий дитячий університет підхоплює цю цікавість і дає можливість познайомитися з різними галузями знань в ігровій формі і одночасно заглибитися в німецьку мову», — розповідає керівниця мовного відділу Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер.
За словами пані Бекер, дитячий університет використовує методику CLIL (Content and Language lntegrated Learning).
Презентація Німецького цифрового дитячого університету відбудеться у чотирьох містах — Києві, Запоріжжі, Одесі та Львові.
Реєстрація на онлайн-заняття тут.