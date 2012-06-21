У програму німецького тижня з питань енергоефективності, який у Сєверодонецьку відкрили за участі генерального консула ФРН в Донецьку Вольфґанґа Мьоссінґера, входило обговорення досягнутих результатів.
«Упроваджена міською радою програма «Енергобаланс» дала змогу нарешті порівняти підсумки роботи приміщень бюджетної сфери. Здавалося б, однакові в архітектурному плані й за технічними характеристиками будівлі витрачають різну кількість електроенергії. Це так званий бенчмаркет-аналіз, який дає змогу зрозуміти, як управляти енергетикою в цих приміщеннях і загалом у муніципальному секторі. У місті вже запроваджено енергоменеджмент та вибудувано структуру управління в усіх підрозділах муніципалітету», — каже виконавчий директор Луганського регіонального відділення Асоціації міст України Наталія Бойко.
Сєверодонецьк на тлі збільшення споживання електроенергії через розповсюдження комп’ютерної техніки та іншого обладнання відзначає економію енергоресурсів. Завдяки підтримці Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ отримано грант для встановлення індивідуальних теплових пунктів у двох школах і дитячому садку. Вони дають змогу оцінити, чи можна на об’єктах бюджетної сфери отримати планову економію 20%. Якщо проекти будуть успішними, вони стануть прикладом для всієї області.
«Від німецького товариства отримано гранти на адміністрування мікропроектів в об’єднаних територіальних громадах області. Зокрема, для Чмирівської ОТГ підтримано проект на розроблення енергоаудиту та проектно-кошторисної документації з комплексної термомодернізації однієї з місцевих шкіл. Тож побудову та управління енергетикою, які впровадили в Сєверодонецьку, поступово поширюватимемо в ОТГ Луганщини», — підкреслює Наталія Бойко.
для «Урядового кур’єра»