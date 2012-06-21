Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На запрошення керівництва групи компаній RGM group Сумщину відвідав один із відомих у світі сучасних спеціалістів у будівництві мостів, тунелів, аеропортів Андреас Райхельт. Він викладає у Дрезденському технічному університеті, доктор інженерних наук, має в інженерному активі низку зведених об’єктів не тільки у ФРН, а й у Ємені, Судані, інших країнах світу.
Гість поділився досвідом власних розробок, ознайомив сумських інженерних працівників із сучасними технологіями проєктування та зведення мостів, запропонував власні рецепти розв’язання складних проблем містобудівної галузі області.
Разом з тим він відвідав низку об’єктів, на яких працюють сумські спеціалісти, зокрема, міст через річку Ворскла в районі села Климентове Охтирського району на трасі Суми - Полтава, де зараз триває капітальний ремонт. Андреас Райхельт високо оцінив роботу слобожанських мостобудівників, наголосивши, що ноу-хау спорудження мосту в селі Климентове заслуговує на вивчення і застосування у відповідній європейській практиці.