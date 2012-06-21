Здоровий спосіб життя – кращий спосіб профілактики раку. Про це заявив глава німецького науково-дослідного онкологічного центру в Гейдельберзі, професор Міхаель Бауманн.
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Він зазначив, що при розумному і правильному харчуванні, а також рухливому способі життя «ви можете протидіяти розвитку раку», – цитують вченого закордонні ЗМІ. При цьому Бауманн підкреслив, що найкращим запобіжним заходом є відмова від куріння. За даними фахівця, 30% всіх видів раку пов'язані саме з курінням.
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Щорічно четвертого лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. У німецькому науково-дослідному онкологічному центрі рекомендують три способи захисту від онкології: здоровий спосіб життя, вакцинація і раннє виявлення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»