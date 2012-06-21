Німецький стоматолог видалив пацієнту найдовший зуб в історії і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Neue Zeitung.
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Пацієнт Мійо Водопійя звернувся до лікаря Максу Лукасу зі скаргами на сильний біль у верхній щелепі. Рентгенограма показала, що проблема в надзвичайно довгому зубі, який викликав набряк і біль. Ніякої можливості позбутися від болю, крім як видалити зуб, не було.
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Коли лікар виміряв довжину зуба, виявилося, що вона становить 3,72 см. На сьогоднішній день це найдовший відомий зуб – попередній рекорд був зареєстрований в 2017 році в Індії – там стоматологи видалили зуб довжиною 3,67 см.
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Лукасу довелося цілий день чекати на визнання рекорду з боку комісії. Він дуже пишається отриманим сертифікатом і планує повісити його у себе в кабінеті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»