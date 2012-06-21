Німеччина залишається одним із ключових світових партнерів України, а ми будемо надійними її партнерами у Південно-Східній Європі. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками провідних німецьких компаній, які працюють у нашій країні.
Він пояснив присутнім, що Україна цінує внесок німецького бізнесу в розвиток національної економіки. Учасники зустрічі виокремили торішні показники зростання обсягу взаємної торгівлі, які стали більшими на 21,5 відсотка. Їхня увага спрямовувалася на товари легкої й харчової промисловості. Також цікавою для інвесторів стала галузь будівництва. Надзвичайний і Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель наголосив: «Репутація України як інвестиційного майданчика дуже важлива. Уряд Німеччини підтримуватиме Україну». Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Прем’єр провів захід перед робочою поїздкою до Німеччини.