У Тернопільській області 2020 рік, який вирішили присвятили бандурі, триватиме під знаком Зіновія Штокалка, всесвітньо відомого митця, бандуриста-віртуоза, поета, художника, композитора, доктора медицини. Він народився 100 років тому на Тернопіллі, а земний шлях закінчив 1968-го у США.
В обласній державній адміністрації вже обговорили і склали програму відзначення Року бандури. Насамперед в освітніх і мистецьких навчальних закладах краю організують тематичні заняття, наукові форуми, семінари, конференції. У березні відбудеться Кобзарське свято до 206-ї річниці із дня народження Тараса Шевченка.
100-річчю Зіновія Штокалка присвятять кілька заходів. Заплановано Всеукраїнський фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва «Срібні струни» імені Зіновія Штокалка. У ньому творчо змагатимуться учні спеціалізованих мистецьких закладів освіти, студенти, виконавці на українських струнних музичних інструментах. У травні, коли Зіновій Штокалко з’явився на світ, запросять на урочисту академію. У місті Бережани на фасаді гімназії мають намір відкрити пам’ятну дошку на його честь, а на Алеї мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка — скульптурну композицію «Бандурист».
Під час Року бандури вшанують музичною імпрезою пам’ять ще одного видатного українського бандуриста Костя Місевича, який народився на теперішній Хмельниччині, а вічний спокій знайшов на Тернопіллі.