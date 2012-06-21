Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кілька днів український інформаційний простір був знову у незрозумінні, здивуванні, потрясінні, навіть у гніві. До цього спричинився Комітет Нобелівської премії. На його офіційному вебсайті було зазначено, що видатний письменник, славетний українець Іван Франко походить з Російської Федерації.
Звісно, на цей недостовірний факт не могли не зреагувати передусім у Домі Франка. Директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, знаний франкознавець Богдан Тихолоз одразу зазначив і в ЗМІ, і у соціальних мережах, що Іван Якович 1916 року «справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких – його передчасна смерть. Проте Іван Франко ніколи не був громадянином ані Російської імперії, ані тим більше – Російської Федерації».
Дім Франка ініціював офіційне звернення до Нобелівського комітету з вимогою «виправити прикру помилку в атрибуції громадянства Івана Франка». Водночас попросив підтримки у цій справі в ЗМІ, громадськості та владних органів.
У четвер на своїй сторінці у Фейсбуку Богдан Тихолоз радісно та вдячно повідомив, що помилку з громадянством Івана Франка на офіційному вебсайті Нобелівської премії виправлено. І зазначено країну проживання визначного письменника: AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA). «Це відповідає історичній правді. І жадних тобі «Russian Federation»!», – підкреслив пан Богдан. На його переконання, це «маленька, але дуже важлива ПЕРЕМОГА!». І «не стільки фактологічна, скільки світоглядна», – відгукнувся у своєму коментарі на цей пост директора музею Івана Франка один з численних дописувачів. Гадаю, не погодитися з такою думкою аж ніяк не можна.