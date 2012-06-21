Нобелівську премію миру отримала міжнародна організація ICAN, яка бореться за заборону ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters.
«Ми живемо в світі, де ризик застосування ядерної зброї вище ніж будь-коли за тривалий час. Деякі держави модернізують свої ядерні арсенали, і є небезпека, що нові країни спробують отримати атомну зброю – приклад такої поведінки показує Північна Корея», –йдеться в заяві комітету.
У заяві наголошується, що біологічну та хімічну зброю заборонено, а ядерну – ні. Тому країнам, які володіють такою зброєю, потрібно розпочати переговори про поступове і обережне знищення усіх 15 тисяч одиниць ядерної зброї.