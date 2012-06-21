Новий кнопковий телефон Nokia отримав підтримку мереж 4G LTE, низьку ціну, дисплей розміром 1,77 дюйма, чіпсет з двома ядрами частотою 260 МГц і внутрішнє сховище об'ємом 4 ГБ. Придбати апарат можна всього за 50 доларів США, що в перекладі на російську валюту становить близько 1400 гривень. Це дуже скромна вартість у порівнянні з іншими гаджетами. Маса нової моделі Nokia складає 70 грамів. Телефон підтримує FM-радіо і має аудіороз'єм 3,5 мм.
Нова модель Nokia призначена для користувачів, які не хочуть витрачати значні кошти на придбання засоби зв'язку. Купити за 50 доларів смартфон на базі ОС Android не представляється можливим, а порівнювати його ціну з продукцією компанії Apple взагалі не має сенсу, оскільки «яблучний» гігант традиційно продає дорогі гаджети. Черговий телефон Nokia пройшов атестацію в TEAA, і виробник HMD Global має законні підстави торгувати їм.
Перший офіційний показ моделі відбувся 5 грудня в Дубаї.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»