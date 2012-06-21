Компанія HMD Global, яка володіє маркою Nokia, випустила смартфон Nokia 7 зі скляним корпусом. Новинка належить до середнього цінового діапазону.
Корпус смартфона має алюмінієву раму зі скляною задньою панеллю Corning Gorilla Glass 3. Новинка має два кольори – білий і чорний. На відміну від інших смартфонів лінійки, у Nokia 7 сканер відбитків пальців розмістили на задній панелі, а сенсорні клавіші управління замінили на програмні – також вперше для HMD Global.
За продуктивність гаджета відповідає восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 630. У смартфоні може бути встановлено 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.
Основна камера Nokia 7 має розподільчу здатність 16 Мп, оптику для пристрою розробляла німецька компанія Carl Zeiss. Така ж камера встановлена в Nokia 8. Фронтальна камера смартфона отримала розподільчу здатність 5 Мп і кут огляду 84 градуси. Гаджет підтримує формат двостороннього запису фото і відео Bothie.
Вартість Nokia 7 становить 377 доларів США за версію з 4 ГБ оперативної пам'яті і 407 доларів за версію з 6 ГБ.