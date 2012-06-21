Ви грали на ударних інструментах із гарбуза? Запевняю, звук просто чудовий. А на кларнеті з редьки? Чи на флейті з моркви? Діти на концерті, який влаштував для них черкаський мільтиінструменталіст Артур Жуковський, були просто з захваті. І грав майстер на інструментах, які сам виготовив з місцевих овочів. А після концерту діти всі ці інструменти просто… з’їли, хоч дехто й не дуже полюбляє пекучу редьку чи червоний перець. Казали: це заради мистецтва.
Викладач Черкаської дитячої школи мистецтв Артур Жуковський багатьма інструментами володіє блискуче. І до того ж сам виготовляє їх із підсобних матеріалів. Концерт на овочах був швидше експромтом, своєрідним жартом, щоб зацікавити юних вихованців. А експериментує з виготовленням власних музичних інструментів Артур уже кілька років. Зробив їх майже півсотні. Спеціалізується переважно на народних, здебільшого духових. Зізнався, що розпочав цим займатися не від хорошого життя: на оригінальні завжди коштів бракує, ось і довелося самому взятися за різець. Щоправда, допоміг товариш, дуже вправний столяр. Потім обидва захопилися цікавою справою, яка розширює світогляд, змушує заглиблюватися в народну творчість.
Особливо до душі майстрові музика в стилі ф’южн, тобто змішування стилів. Поєднуючи мелодії різних народів, він і досягає оригінального, ні на що не схожого звучання. Допомагають у цьому народні інструменти, частину з яких удосконалює для нового звучання, зручнішої гри. Так музикант поєднав два інструменти в одному — словацьку фуяру, яку ще називають королевою словацьких народних інструментів, і сибірську калюку (давньоруську флейту). Звучання тепер виходить просто унікальне.
А слухаючи гру на духовому інструменті аборигенів Австралії діджеріду, який Артур виготовив зі звичайної пластикової трубки й воску, можна впасти в транс: здається, переносишся в якийсь несправжній, містичний світ. Цей аналог одного з найстаріших духових інструментів у світі просто зачаровує незвичайними тонами.
У майстра ще багато різних специфічних інструментів, завдяки роботі над якими він глибше вивчає музичні традиції різних народів, а потім розповідає про них учням.
Планів в Артура багато. Адже музичних інструментів у різних народів світу безліч. У кожній країні власні, створені на основі народних традицій та історії.
Можливо, вже варто й про власну майстерню подумати? Таку думку підкидають Артурові його друзі-музиканти. Та він і сам над цим уже замислюється, беручись за черговий інструмент.