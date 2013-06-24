Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Своєчасна та системна допомога Уряду Норвегії є надзвичайно важливою для забезпечення енергетичної безпеки України, - зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук. - Це свідчить про непохитну солідарність наших міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проектів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору».

Отримані кошти будуть використані групою НАК «Нафтогаз України» для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Міністерство енергетики України висловлює вдячність Уряду Норвегії за внесок у зміцнення енергетичної стійкості України.

Дякуємо Посольству України в Норвегії за ефективну роботу на користь зміцнення енергетичної безпеки України.