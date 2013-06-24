Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів робочу зустріч із Міністром оборони Королівства Норвегія Торе Онсхусом Сандвіком та Головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія Ейріком Крістофферсеном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили поточний стан розвитку українського ОПК: ключові тенденції, виклики та можливості. Також ішлося про перспективи українсько-норвезької оборонної співпраці в контексті довгострокового партнерства та спільних ініціатив.

Зокрема, вони обговорили можливості виробництва альтернативних ракет, які можуть бути підключені до систем протиповітряної оборони NASAMS за підтримки Уряду Норвегії.

«Норвезька система NASAMS щодня рятує життя в Україні і відіграє вирішальну роль у захисті критичної інфраструктури. Саме тому для Уряду Норвегії важливо фінансувати розробку дешевших ракет для системи NASAMS в Україні», – зазначив Міністр оборони Норвегії.

Підкріпленням цих слів стало підписання Меморандуму про співпрацю між Kongsberg Defence & Aerospace та одним з українських підприємств щодо розробки та виробництва таких ракет протиповітряної оборони в Україні.

Герман Сметанін подякував норвезьким партнерам за послідовну підтримку та практичну готовність розвивати стратегічні проекти разом із Україною.

«Ми вдячні Уряду Норвегії за лідерство та ініціативність у зміцненні української обороноздатності. Запуск спільних проектів з виробництва ракет для ППО на території України – це не лише про технології чи безпеку, це про довіру і далекоглядність. Норвегія є справжнім стратегічним партнером, і ми готові разом будувати новий рівень оборонної співпраці – заради безпеки нашої держави і всього демократичного світу», – зазначив Герман Сметанін.