Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Проект реалізується з метою підвищення рівня продовольчої безпеки та життєзабезпечення вимушених переселенців і місцевого населення, яке постраждало внаслідок військового конфлікту. Передбачається надати фінансову і юридичну підтримку таким людям при відкритті, відновленні або розширенні власної справи або само зайнятості. Заохочуються спроби відновити стабільне життєзабезпечення, планується надати знання про основи ведення підприємницької діяльності.
У рамках цієї програми Норвезька рада у справах біженців на конкурсній основі, виходячи з якості поданих проектів та відповідно до критеріїв уразливості, відбере одержувачів грошових грантів в сумі до 30 тисяч гривень.
Як повідомляє прес-служба Норвезької ради у справах біженців , така діяльність має бути основним джерелом доходу для сім'ї здобувача. І пріоритет буде віддано заявкам, що отримані з населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування.