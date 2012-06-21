Невелика група колумбійських неврологів і радіологів повела низку експериментів і заявила, що ноутбуки та смартфони допомагають людям з інсультом. Це відбувається за рахунок високих діагностичних можливостей сучасних гаджетів.
Точна і оперативна оцінка пристроїв допомагає швидко визначати інсульт, що допомагає уникнути наслідків. На думку експертів у багатьох країнах недооцінюються можливості сучасних смартфонів і ноутбуків, а між тим, техніка в рази швидше може діагностувати захворювання, ніж програми в медичних центрах.
Такі висновки було зроблено в результаті проведеного дослідження. Фахівці сподіваються, що медики почули їх і почнуть застосовувати інформацію на практиці. Адже якщо вчасно діагностувати інсульт, то можна швидше приступити до лікування і врятувати мільйони життів на планеті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»