Депутати Київради проголосували за створення комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія». Це відбуватиметься шляхом злиття 14 профільних медичних закладів та стоматологічних відділень, що входять до складу районних консультативно-діагностичних центрів. При цьому мережа підрозділів зберігається. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує сайт КМДА.
— Створення єдиного некомерційного підприємства дозволить побудувати комплексну систему надання стоматологічних послуг, орієнтовану на пацієнта. Ми зможемо покращити якість медичного обслуговування завдяки появі додаткових джерел фінансування, оптимізації кадрових ресурсів та інфраструктури. Окрім того, скорочення адміністративно-господарського апарату та раціональне використання наявної матеріально-технічної бази поліклінік підвищить рівень якості та доступності стоматологічної допомоги, – прокоментував Микола Поворозник.
За його словами, існуюча система організації надання стоматологічної допомоги киянам потребує кардинальних змін. Наприклад, наразі близько 70% обладнання, що використовується стоматологічним клініками, підлягає заміні, а коштів, які виділяються бюджетом Києва на стоматологічну службу, вистачає лише на заробітну плату персоналу та оплату комунальних послуг.
— Існуюча структура столичної стоматологічної служби сьогодні не дозволяє надавати допомогу в повному обсязі. І особливо негативно це відбивається на пільгових категоріях громадян, — констатував Микола Поворозник.
Він зазначив, що створення єдиного комунального стоматологічного підприємства дозволить розв’язати низку нагальних питань.
— По-перше, ми розраховуємо у повній мірі забезпечити матеріалами та медикаментами всі стоматпідрозділи міста для надання безоплатної стоматологічної допомоги пільговикам. А решті киян — надати можливість отримувати якісну та сучасну стоматологічну допомогу за єдиними регульованими комунальними тарифами. Окрім того, створення єдиного підприємства сприятиме розвитку інших можливостей, таких, наприклад, як запис до доктора онлайн, ведення електронної медичної картки тощо, — розповів Микола Поворозник.
Також він зазначив, що завдяки вивільненим коштам з’явиться можливість закупити сучасне стоматологічне обладнання та запроваджувати новітні стоматологічні методики і технології.
Вечірній Київ