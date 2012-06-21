Про це повідомив під час «круглого столу» керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, наголосивши, що нова європейська модель впроваджується по всій Україні і передбачає демонополізацію енергетики для вільної конкуренції між енергопостачальними компаніями.
За словами учасників діалогу – енергетиків, представників обласної влади та державних структур, перехід споживачів до нової енергопостачальної компанії має бути максимально зручним для всіх жителів області і не створювати жодного ажіотажу чи непорозумінь.
Так, на виконання минулорічного Указу Президента України «Про ринок електроенергії», прийнятого у рамках Третього енергетичного пакету ЄС, зі складу ПАТ «Сумиобленерго» виокремлено нове енергетичне підприємство – ТОВ «Енера Суми», яке постачатиме електроенергію мешканцям краю.
За словами її керівника Ірини Лошак, нова структура співпрацюватиме зі споживачами, а саме – укладатиме договори, подаватиме електроенергію, контролюватиме розрахунки тощо. Товариство вже одержало ліцензію на проведення відповідної господарської діяльності та є членом Оптового ринку електроенергії України.
У той же час ПАТ «Сумиобленерго» залишиться розподільною організацією: виконуватиме розподіл електричної енергії, послуги комерційного обліку, експлуатацію електричних мереж, передачу електроенергії до кінцевого споживача та приєднання нових клієнтів.
Передбачається, що наприкінці осені надійдуть платіжки разом із заявами про приєднання побутових споживачів до ТОВ «Енера Суми».
Що стосується юридичних осіб, бюджетних організацій, інших підприємств, то на сьогодні діють єдині Правила роздрібного ринку електричної енергії. Тому підхід до всіх споживачів стане однаковим.