Українські зброярі — це спільнота сміливих підприємців, які в партнерстві із Силами оборони створюють унікальні технології. Нині це понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей, які працюють на посилення обороноздатності країни. Понад 50% озброєння, яке використовують на фронті, — українського виробництва. Ідеться зокрема про безпілотні системи, артилерію та системи зв’язку — усе те, що відповідає основним потребам війська і підвищує його ефективність.

До Дня зброяра уряд ухвалив рішення, спрямовані на розвиток оборонно­промислового комплексу та прискорення впровадження інновацій.

1. Швидкі закупівлі інновацій для війська. Постанова уряду надає змогу Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у реальних бойових умовах. Так скорочуємо шлях від розробки до постачання. Також запроваджуємо системний зворотний зв’язок від військових щодо ефективності.

«Інноваціям не варто давати застарівати ще до їх централізованих закупівель через складність бюрократичного процесу. У сучасній війні швидкість впровадження технологій критична», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

2. Захист інтелектуальної власності в галузі оборонних розробок. Уряд затвердив політику управління правами інтелектуальної власності в ОПК. Документ встановлює чіткі правила взаємодії між державою та виробниками щодо захисту розробок і їх використання. Мета політики — захист прав на оборонні технології, що створюють підприємства державного сектору оборонно­промислового комплексу або набувають у межах оборонних закупівель державні замовники, і їх використання у виробництві товарів оборонного призначення. Це рішення — частина реалізації Державної антикорупційної програми, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.