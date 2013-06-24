Європейська комісія затвердила робочу програму на 1,5 млрд у межах European Defence Industry Programme, спрямовану на посилення оборонної промисловості Європи та України, збільшення виробничих потужностей і розвиток інновацій. Програма передбачає фінансування спільних проєктів, підтримку українського обороннопромислового комплексу та втілення нових можливостей для оборонних компаній і стартапів.
Понад 700 млн буде спрямовано на збільшення виробництва критично важливих оборонних спроможностей, зокрема контрдронових систем, ракет і боєприпасів. Із цієї суми я260 млн передбачено в межах інструменту Ukraine Support Instrument для відновлення та модернізації української обороннопромислової бази. Ідеться про спільні проєкти України та країн Європейського Союзу на основі актуальних потреб, які дають змогу одночасно нарощувати виробництво в Україні і ЄС. я325 млн буде спрямовано на реалізацію європейських оборонних проєктів спільного інтересу. Ці ініціативи передбачають розвиток масштабних коопераційних проєктів в оборонній промисловості. До участі в них, окрім країн ЄС, допущено Україну та Норвегію.
Ще 240 млн передбачено на спільні закупівлі оборонної продукції країнамичленами ЄС та Норвегією. Це містить системи протидії дронам, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземні та морські бойові системи.
Окремий акцент програми — розвиток інновацій та підтримка оборонних стартапів. я100 млн буде спрямовано на фінансову підтримку малих і середніх підприємств через фонд FAST (Fund Accelerating Defence Supply Chains Transformation).
Додатково 35,3 млн передбачено на програму BraveTech EU. Це спільна грантова програма для стартапів з України та країн ЄС, яку координує кластер оборонних технологій Brave1. У фокусі — розроблення інноваційних рішень для потреб Сил безпеки і оборони.
Перші конкурси в межах програми EDIP було опубліковано 31 березня 2026 року на порталі Європейської комісії. Конкурси в межах Ukraine Support Instrument, а саме Industrial Reinforcement Act, буде відкрито в червні. Українські компанії та організації зможуть подаватися на фінансування у межах спільних проєктів з європейськими партнерами. Грантову програму для стартапів буде відкрито наприкінці літа, повідомляє Міноборони.