Європейська комісія затвердила робочу програму на 1,5 млрд у межах European Defence Industry Programme, спрямовану на посилення оборонної промисловості Європи та України, збільшення виробничих потужностей і розвиток інновацій. Програма передбачає фінансування спільних проєктів, підтримку українського оборонно­промислового комплексу та втілення нових можливостей для оборонних компаній і стартапів.

Понад 700 млн буде спрямовано на збільшення виробництва критично важливих оборонних спроможностей, зокрема контрдронових систем, ракет і боєприпасів. Із цієї суми я260 млн передбачено в межах інструменту Ukraine Support Instrument для відновлення та модернізації української оборонно­промислової бази. Ідеться про спільні проєкти України та країн Європейського Союзу на основі актуальних потреб, які дають змогу одночасно нарощувати виробництво в Україні і ЄС. я325 млн буде спрямовано на реалізацію європейських оборонних проєктів спільного інтересу. Ці ініціативи передбачають розвиток масштабних коопераційних проєктів в оборонній промисловості. До участі в них, окрім країн ЄС, допущено Україну та Норвегію.

Ще 240 млн передбачено на спільні закупівлі оборонної продукції країнами­членами ЄС та Норвегією. Це містить системи протидії дронам, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземні та морські бойові системи.

Окремий акцент програми — розвиток інновацій та підтримка оборонних стартапів. я100 млн буде спрямовано на фінансову підтримку малих і середніх підприємств через фонд FAST (Fund Accelerating Defence Supply Chains Transformation).

Додатково 35,3 млн передбачено на програму BraveTech EU. Це спільна грантова програма для стартапів з України та країн ЄС, яку координує кластер оборонних технологій Brave1. У фокусі — розроблення інноваційних рішень для потреб Сил безпеки і оборони.

Перші конкурси в межах програми EDIP було опубліковано 31 березня 2026 року на порталі Європейської комісії. Конкурси в межах Ukraine Support Instrument, а саме Industrial Reinforcement Act, буде відкрито в червні. Українські компанії та організації зможуть подаватися на фінансування у межах спільних проєктів з європейськими партнерами. Грантову програму для стартапів буде відкрито наприкінці літа, повідомляє Міноборони.