Міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка сполучає Київ і Одесу колією європейського стандарту —
«Швидкісний рух по євроколії ми хочемо здійснити на відтинку Київ — Одеса. Базова ціна, від якої ми відштовхуємося, — 30 млн грн за один кілометр з електрифікацією. Грубо кажучи, мільйон євро. У Польщі все повністю з електрифікацією коштує до 3 млн євро. У нас є дорога, яка з'єднує Київ і Одесу. Уздовж неї є державна земля, на якій можна безкоштовно будувати», — сказав він.
За словами пана Омеляна, вартість будівництва залізниці становитиме близько 500—800 млн євро.
«Звичайно, там є перепади висот, і потрібно буде йти естакадами. Якщо середня вартість кілометра — 1—2 млн, то виходячи з протяжності шляху, вийде 500—800 млн євро. Самі поїзди — це додатково ще 20—30 млн євро. Зараз пасажирський поїзд можна придбати за 10 млн євро. Відповідно 3—4 поїзди забезпечать денну їзду», — сказав міністр.
Також, за словами пана Омеляна, вивчається можливість запуску по євроколії вантажного сполучення, крім пасажирського.
«Ми домовилися з ЄБРР про підготовки pre-stability study і вже з цим ходитимемо по інвесторах. Це можуть бути дві моделі. Приватно-державне партнерство Укрзалізниці з інвестором і експлуатація євроколії і вагонів на паритетних засадах. Або повністю паралельна приватна залізнична компанія на 99 років» — сказав він.
При цьому пан Омелян зазначив, що ціна на квиток швидкісного поїзда може становити 500—700 грн.
«Я переконаний, що пасажирський трафік буде достатнім. Це буде конкуренція з авіасполученням, тому що матимемо поїзд, який їде з Києва до Одеси близько двох годин. Можемо сміливо поставити ціну квитка 500—700 грн, і він буде заповнений», — заявив він.