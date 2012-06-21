Вчені зі Стенфорда створили зі стовбурових клітин незвичайну вакцину, яка «вчить» імунну систему боротися відразу з декількома видами раку. Про своє відкриття дослідники повідомили в журналі Cell Stem Cell.
У ході дослідження вчені звернули увагу на схожість між препарованими стовбуровими клітинами і різними видами раку. Виявилося, що на поверхні подібних клітин зі «стертою» пам'яттю присутня велика кількість білкових хвостів та інших виростів, характерних для ракових новоутворень і відсутніх в здорових клітинах.
Це наштовхнуло вчених на думку, що подібні клітини можна використовувати в якості «мішені» для тренування імунітету, якщо імунну систему примусово включити, використовуючи той же набір молекул, який вони застосовували у попередніх дослідах на мишах.
Керуючись цією ідеєю, вчені створили протиракову вакцину, що складалася із суміші стимуляторів імунної системи і стовбурових клітин, частково виведених з ладу за допомогою радіації. Цю вакцину біологи ввели в організм декількох десятків мишей, і приблизно через тиждень імплантували в їхнє тіло культури клітин раку грудей.
Вакцинація виявилася надзвичайно ефективною – пухлини повністю зникли з організму 70% мишей через кілька днів після операції, а у решти 30% вони помітно зменшилися в розмірах.
Більше того, подальші експерименти показали, що імунна система гризунів реагувала таким же чином і на інші типи пухлин – рак легенів, шкіри та інших тканин і частин тіла. У жодному випадку, як зазначають вчені, їм не вдалося виявити метастази та інші ускладнення після застосування цієї вакцини.