Прем’єр-міністр Володимир Гройсман побував із робочою поїздкою на Харківщині. У Лозовій він привітав місцеву владу з формуванням об’єднаної громади, яка стане однією з найбільших в Україні. «Що більша громада, то краще в ній управління, то більше грошей вона має, то краще розв’язувати проблеми, — вважає Володимир Гройсман. — Для мене особисто це питання основного пріоритету. Ми змінюємо систему управління державою, щоб дати людям обирати владу, а владі дати кошти і змогу ухвалювати рішення».
Побував Прем’єр і на Лозівському ковальсько-механічному заводі. Спілкуючись із колективом підприємства та журналістами напередодні початку навчального року, він наголосив, що впровадження Нової української школи закладає основу нової якості освіти, яку суспільство відчує через 12 років, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Володимир Гройсман вбачає перспективу і у продовженні співпраці з МВФ, чия місія працюватиме в Україні з 6 по 19 вересня. Того самого дня глава уряду продовжив свою робочу поїздку в Дніпропетровській області.