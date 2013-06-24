Україна та Світовий банк обговорили нову програму житлової підтримки для ВПО з ТОТ. Вона має дати змогу внутрішньо переміщеним особам придбати житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся із Глобальним директором департаменту з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку паном Міном Чжаном у межах місії Світового банку, присвяченої розвитку спільних проєктів у галузі житлової політики, зокрема реалізації ініціативи HOPE та впровадження нових програм.

Олексій Кулеба подякував партнерам за тривалу та системну підтримку України. Адже спільний проєкт HOPE «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» — один із ключових елементів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

«HOPE став інструментом, який дає змогу допомагати швидко, прозоро і в масштабах всієї країни. Ми говоримо про розширення цього проєкту і готуємо нові рішення. Це про справедливість і державну відповідальність», — зазначив Олексій Кулеба, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.