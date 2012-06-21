За даними Міністерства соціальної політики України нині в країні 11,9 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становить 1 828 гривень за прожиткового мінімуму 1700 гривень.
Наразі в Україні 12 мільйонів платників єдиного соціального внеску (ЄСВ) та 16 мільйонів зайнятого населення.
У 2017 році Пенсійний фонд розраховує на дохід у розмірі 284 мільярда гривень і дефіцит у 141,3 мільярда гривень.
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ВАРТО ЗНАТИ
♦ З 1 жовтня 2017 року перерахують пенсії для майже п’яти мільйонів пенсіонерів на базі середньої зарплати за 2014-2016 роки (3764 гривні). Середній рівень доплат становитиме 700 гривень. Вартість самого перерахунку – 12 мільйонів гривень.
♦ З 1 жовтня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть 100% пенсії без вирахування 15%.
♦ З 1 січня 2018 року буде підвищено мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію з 15 до 25 років. Щороку мінімальний страховий стаж буде збільшуватися ще на 1 рік. У 2028 році підвищення досягне максимуму – потрібно буде мати 35 років страхового стажу, щоб вийти на пенсію за віком.
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♦ З 1 січня 2018 року також зміниться коефіцієнт вартості страхового стажу – 1 замість 1,35. Це показник, на який множиться страховий стаж під час розрахунку розміру пенсії. Його розміри прямо пропорційні розміру пенсії.
♦ З 1 січня 2018 року у страховий стаж зараховуватимуть військову службу, денну форму навчання у державних вишах на умовах держзамовлення, аспірантуру і докторантуру. Підприємці, які працювали на спрощеній системі оподаткування, зможуть зарахувати у стаж період від січня 1998 року до кінця 2017 року.
♦ З 1 січня 2018 року розмір пенсії депутатів, держслужбовців, прокурорів, працівників дипломатичної служби, наукових співробітників не буде перевищувати 10 прожиткових мінімумів.
♦ З 1 січня 2019 року запроваджене загальне обов'язкове пенсійне страхування. В обов'язкову накопичувальну систему, крім ЄСВ, буде нараховуватися відсоток від зарплати (2-3% за прогнозом інвестгрупи Універ).