Нацбанк України вирішив спростити порядок відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків та здійснення безготівкових розрахунків. Відповідні зміни було закріплено в постанові Правління НБУ від 25.10.17 р. № 106, яка набула чинності 31.10.17 р. Отже, завдяки цій постанові на сьогодні:
♦ скасували обов’язок щодо використання госпсуб’єктом печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах);
♦ дозволили укладати договори про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
♦ надали право клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття наступних рахунків у цьому банку без особистої присутності шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
♦ передбачили відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;
♦ запровадили норми щодо використання під час здійснення операцій за рахунком фізособи зразка її підпису або довіреної нею особи, зазначеного в договорі банківського рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;
♦ визначили порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільну дієздатність яких обмежено;
♦ визначили порядок відкриття фізичними особами — підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати й прирівняних до неї платежів;
♦ удосконалили режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема в частині виплат, пов’язаних із відрядженням.
Все про бухгалтерський облік