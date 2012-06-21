За кошти держбюджету придбано та передано на Луганщину професійне гімнастичне обладнання на суму 4 мільйони гривень.
«Це ще один крок на шляху до відновлення спорту в регіоні. Для Луганщини дуже важлива реорганізація єдиної обласної фізкультурної бази «Олімп» у Центр олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів і осучаснення його гімнастичної зали. Упевнений, незабаром на базі модернізованого центру «Олімп» тренуватимуться не тільки гімнасти області, а й члени національної збірної зі спортивної гімнастики», — сказав виконувач обов’язків голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь.
Для обласної фізкультурної бази придбано поміст для вільних вправ, бруси гімнастичні, столи для опорного стрибка, містки, гімнастичні перекладини, спортивні коні, мати, акробатичні доріжки та інше.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»