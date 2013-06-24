Україна та НАТО розпочинають першу масштабну спільну програму UNITE — Brave NATO для прискорення появи оборонних технологій на полі бою.

На початку 2026 року в межах UNITE — Brave NATO відбудеться перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 10 млн євро. НАТО профінансує свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а Міністерство цифрової трансформації надасть аналогічну суму. Від України реалізацією займатиметься кластер Brave1.

«Ми дуже цінуємо, що НАТО сприяє розвитку цього принципово нового партнерства з Україною в галузі інновацій. Наша співпраця прискорить розроблення передових оборонних технологій та посилить інтероперабельність. Разом ми будуємо більш стійку, адаптивну й технологічно розвинену оборонну архітектуру для всієї євроатлантичної спільноти», — наголосив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

UNITE — Brave NATO видаватиме гранти за такими напрямами: системи протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS); системи SIGINT; навігація в умовах РЕБ; наземні роботизовані комплекси. Більше інформації про подальші етапи цієї ініціативи буде оприлюднено 2026 року. Очікуваний початок приймання заявок — лютий 2026-го. Переможців першого конкурсу UNITE — Brave NATO оголосять навесні 2026 року на другому Форумі інноваторів у галузі оборони Україна — НАТО, повідомляє Мінцифри.