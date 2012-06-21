Німецька компанія Opel готує до випуску кросовер Opel Mokka нового покоління.
Нині прототип моделі проходить тестові випробування на шведських дорогах загального користування в умовах низьких температур. Відзначається, що в основі новинки лежить платформа EMP1 від французького автоконцерну PSA, на якій базуються моделі Opel Corsa, Peugeot 208 і DS3 Crossback.
За даними іноземних ЗМІ, крім модифікацій з бензиновими двигунами модель може отримати повністю електричну силову установку потужністю 134 к.с. і літій-іонну батарею на 50 кв/год. Без підзарядки така версія автомобіля зможе проїхати до 300 км.
Продажі нового кросовера Opel Mokka на європейському ринку почнуться в 2021 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»