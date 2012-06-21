В історичному музеї Покровська на Донеччині з ініціативи Українського інституту національної пам’яті відбулося відкриття виставки «ПереPROчитання образу». Особливість цієї акції в тому, що відвідувачам запропонували маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань країни, Державного архіву СБУ, а також документи з Державного архіву Донецької області, яких досі ніде не публікували.
Ця виставка — ще одна спроба спростувати наполегливо і підступно створений всюдисущою російською пропагандою образ Донбасу як споконвіку російського та антиукраїнського краю.
Експозиції виставки, спираючись на архівні документи, показують багатонаціональний регіон, який був і залишається невід’ємною частиною України. Тому його минуле, сучасне і майбутнє слід сприймати виключно у контексті нашої загальнодержавної історії й культури. Підтвердження цього — згадані документи з відкритих архівів про заселення території Донбасу запорозькими козаками, політичні репресії та Голодомор 1932—1933 років, діяльність тут в роки Другої світової війни українського підпілля й похідних груп ОУН. Певна річ, доступні тепер і матеріали про земляків — учасників Української Гельсінської групи: Олексу Тихого, Миколу Руденка, Василя Стуса та інших.
Тобто вже сама назва заходу «ПереPROчитання образу», базуючись на історичних документах, радить відвідувачам ретельно вивчати справжню історію краю і сприймати його не як радянський чи російський, а як український. Зрештою це підтвердили й події новітньої історії, оскільки у 2014 році загарбницький проєкт Росії зі створення на Донбасі примарної «Новоросії» провалився тільки тому, що більшість жителів краю позиціонувала себе українцями.
А ті земляки, які купилися на російську пропаганду, вже на тривалий час стали заручниками не «народних республік», а проросійських антинародних резервацій і тепер кусають лікті.