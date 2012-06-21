Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з нещодавно ухваленою урядовою постановою, рішення про реєстрацію земельної ділянки може прийняти будь-який державний реєстратор, який саме — визначатиме система Державного земельного кадастру за випадковим принципом.
Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, дану постанову розроблено задля поліпшення доступності, відкритості та прозорості процедури такої реєстрації. Вже від 10 червня має запрацювати пілотний проект із запровадження нового принципу державної реєстрації земельних ділянок, який у профільному міністерстві назвали принципом екстериторіальності.
Постановою також передбачено, зокрема, скорочення термінів реєстрації до семи робочих днів замість раніше чинних чотирнадцяти, а також можливість замовити державну експертизу землевпорядної документації в електронному вигляді за допомогою Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Крім того, сертифіковані землевпорядники отримують право виправляти помилки, які виникли у реєстрах Державного земельного кадастру внаслідок внесення у нього даних, створених раніше, до 1 січня 2013 року.
Водночас варто зауважити, що така новація тягне за собою і певні загрози. Так, якщо теперішній власник земельної ділянки раніше міг відстежити спроби її протизаконного привласнення через особисті контакти з місцевим реєстратором, то тепер він позбавлений такої можливості.
Тобто, у злочинний спосіб записати ділянку на іншого власника відтепер може невідомий реєстратор з іншого кінця України. Тоді дізнатися, що він уже не власник землі, яку вважав своєю, постраждалий зможе двома шляхами: або постійно відстежувати стан права власності на дану ділянку через Держгеокадастр, або дочекатися, поки до нього завітають невідомі хлопці спортивної статури як представники нового власника… Чи є інші запобіжні заходи, наразі не відомо.