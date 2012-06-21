У Каневі відбулися Шості міжнародні Шевченківські читання «Історичний досвід та сучасний стан вивчення журналу (щоденника) Тараса Шевченка» (до 160-річчя написання автобіографічного документа). У читаннях узяли участь науковці з України, Казахстану та Росії. Доповідь «Нове прочитання щоденника Тараса Шевченка. Авторський коментар» виголосив доктор історичних наук лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Мельниченко. Він повідомив, що незабаром світ побачить нове наукове видання на 1,5 тисячі сторінок. Безумовно, це істотне доповнення до наукового шевченкознавства, адже воно містить багато маловідомих фактів.
Знаковою подією в роботі наукового заходу стала презентація черкаським видавцем Олександром Третяковим його багаторічної праці — репринтного видання «Щоденні записки» (журнал) Тараса Шевченка» за редакцією Сергія Єфремова (1927). Це видання знову побачило світ аж через 91 рік. Незначний наклад робить його раритетом. Під час читань розглянуто дослідження історіографічних та світоглядних засад вивчення журналу (щоденника), говорили про оточення Тараса Шевченка у 1857—1858 роках, відображене на сторінках щоденника, його місце в сучасному українознавстві.
Учасники міжнародних Шевченківських читань ухвалили рішення провести протягом 2021 року на базі Шевченківського національного заповідника міжнародні Шевченківські читання «Про створення нової «Біографії» Тараса Шевченка: концептуальні підходи та загальнонаціональна значущість роботи».